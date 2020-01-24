Эта музыкальная новость о российской песне была размещена на сайте Британской ассоциации фонограмм.С момента выхода песни в 2002 году было продано по миру шестьсот тысяч копий. Этого показателя стало достаточно, чтобы композиция обрела такой высокий статус.Песня входила в числе десяти лучших по продажам в Великобритании и Франции.Клип на песню группы "Тату" к настоящему времени в Сети посмотрели 200 миллионов раз.