24.01.2020, 13:31
Песня российской группы обрела платиновый статус в Великобритании
ИА «Ореанда-Новости». В Великобритании песня All the things she said, которую исполняла группа из РФ "Тату", получила платиновый статус. Эта музыкальная новость о российской песне была размещена на сайте Британской ассоциации фонограмм.
С момента выхода песни в 2002 году было продано по миру шестьсот тысяч копий. Этого показателя стало достаточно, чтобы композиция обрела такой высокий статус.
Английский вариант песни "Я сошла с ума" остается единственным треком музыкантов из РФ, возглавлявший в течение месяца британский чарт UK Singles Chart.
Песня входила в числе десяти лучших по продажам в Великобритании и Франции.
Клип на песню группы "Тату" к настоящему времени в Сети посмотрели 200 миллионов раз.
С момента выхода песни в 2002 году было продано по миру шестьсот тысяч копий. Этого показателя стало достаточно, чтобы композиция обрела такой высокий статус.
Английский вариант песни "Я сошла с ума" остается единственным треком музыкантов из РФ, возглавлявший в течение месяца британский чарт UK Singles Chart.
Песня входила в числе десяти лучших по продажам в Великобритании и Франции.
Клип на песню группы "Тату" к настоящему времени в Сети посмотрели 200 миллионов раз.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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