



Хосе Хосе оставил нас в Майами 28 сентября. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Певец пытался вылечиться, но организм не смог реабилитироваться. Хосе Хосе был примерны семьянином. У него осталась жена и трое детей.





За 40 лет карьеры артист получил множество наград. Лучшим из альбомов стал «Secretos», выпущенный в 1983 году.