29.09.2019, 20:56
Певец Хосе Хосе умер
ИА «Ореанда-Новости»Мексиканский поп-певец считался плодовитым латинским балладером прошлого поколения. Министерство культуры Мексики с прискорбием подтвердило его смерть. Многие из его поклонников считали Хосе принце песни и голосов родной страны.
Хосе Хосе оставил нас в Майами 28 сентября. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Певец пытался вылечиться, но организм не смог реабилитироваться. Хосе Хосе был примерны семьянином. У него осталась жена и трое детей.
За 40 лет карьеры артист получил множество наград. Лучшим из альбомов стал «Secretos», выпущенный в 1983 году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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