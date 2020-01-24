18-летная певица, которая недавно получила несколько номинаций на премию "Грэмми", сказала, что слава и связанная с ней потеря друзей стала причиной появления у нее депрессии. Она заявила, что была очень несчастной в прошедшем году.Она говорит, что однажды ее посетили мысли о суициде. В то время она находилась в отеле в городе Берлине. По словам Айлиш, она плакала, потому что задумалась о том, как будет умирать.Айлиш пояснила, что не пошла на самоубийство из-за близких ей людей. Она также сказала, что сейчас общается с психотерапевтом.