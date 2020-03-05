05.03.2020, 14:27
Певица из Украины после травли оправдалась за поддержку Little Big
ИА «Ореанда-Новости». Певица из Украины Jerry Heil (Яна Шемаева) оправдалась за то, что поддерживала российский музыкальный коллектив Little Big. Публикация на данную тему появилась в её Instagram-аккаунте.
Певица, которая столкнулась с травлей за высказывание о том, что росийская группа способна победить на "Евровидении", заявила, что всегда поддерживала украинских артистов. Кроме того, певица отметила, что никогда не одобряла действия российского руководства.
Она также сказала, что не намеревалась в своем блоге, в котором она всегда "топит" за любовь, поддерживать агрессию.
При этом артистка отметила, что, когда узнала о том, что на "Евровидении" выступит группа Little Big, то сразу подумала, что это будет разрыв, поскольку у лидера этой группы сильная энергетика.
Певица, которая столкнулась с травлей за высказывание о том, что росийская группа способна победить на "Евровидении", заявила, что всегда поддерживала украинских артистов. Кроме того, певица отметила, что никогда не одобряла действия российского руководства.
Она также сказала, что не намеревалась в своем блоге, в котором она всегда "топит" за любовь, поддерживать агрессию.
При этом артистка отметила, что, когда узнала о том, что на "Евровидении" выступит группа Little Big, то сразу подумала, что это будет разрыв, поскольку у лидера этой группы сильная энергетика.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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