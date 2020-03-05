Публикация на данную тему появилась в её Instagram-аккаунте.Певица, которая столкнулась с травлей за высказывание о том, что росийская группа способна победить на "Евровидении", заявила, что всегда поддерживала украинских артистов. Кроме того,Она также сказала, что не намеревалась в своем блоге, в котором она всегда "топит" за любовь, поддерживать агрессию.При этом артистка отметила, что, когда узнала о том, что на "Евровидении" выступит группа Little Big, то сразу подумала, что это будет разрыв, поскольку у лидера этой группы сильная энергетика.