ИА «Ореанда-Новости». Певица из Украины Jerry Heil (Яна Шемаева) оправдалась за то, что поддерживала российский музыкальный коллектив Little Big. Публикация на данную тему появилась в её Instagram-аккаунте.  

Певица, которая столкнулась с травлей за высказывание о том, что росийская группа способна победить на "Евровидении", заявила, что всегда поддерживала украинских артистов. Кроме того, певица отметила, что никогда не одобряла действия российского руководства

Она также сказала, что не намеревалась в своем блоге, в котором она всегда "топит" за любовь, поддерживать агрессию. 

При этом артистка отметила, что, когда узнала о том, что на "Евровидении" выступит группа Little Big, то сразу подумала, что это будет разрыв, поскольку у лидера этой группы сильная энергетика. 