Она разместила пост о победе российского группы Little Big в Instagram.Многие пользователи под постом оставили негативные сообщения. В них говорится, что позорно поддерживать страну, которая, по их словам, "аннексировала Крымский полуостров". Также в сообщениях отмечается, что группа Little Big бывала на полуострове. Некоторые из пользователей пожелали артистке смерти.Артистка закрыла комментарии к своему высказыванию, однако публикацию не удалила.