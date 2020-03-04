04.03.2020, 07:33
Певица из Украины спрогнозировала победу России на "Евровидении" и подверглась травле
ИА «Ореанда-Новости». Певица из Украина Jerry Heil (Яна Шемаева) спрогнозировала победу в этом году России на "Евровидении". После этого высказывания артистка подверглась на Украине травле.
Она разместила пост о победе российского группы Little Big в Instagram.
Она написала, что всем известно, кто победит на конкурсе песен, и указала официальный аккаунт российской группы.
Многие пользователи под постом оставили негативные сообщения. В них говорится, что позорно поддерживать страну, которая, по их словам, "аннексировала Крымский полуостров". Также в сообщениях отмечается, что группа Little Big бывала на полуострове. Некоторые из пользователей пожелали артистке смерти.
Однако другие пользователи заявили, что не нужно смешивать музыку и политику. Артистка закрыла комментарии к своему высказыванию, однако публикацию не удалила.
Она разместила пост о победе российского группы Little Big в Instagram.
Она написала, что всем известно, кто победит на конкурсе песен, и указала официальный аккаунт российской группы.
Многие пользователи под постом оставили негативные сообщения. В них говорится, что позорно поддерживать страну, которая, по их словам, "аннексировала Крымский полуостров". Также в сообщениях отмечается, что группа Little Big бывала на полуострове. Некоторые из пользователей пожелали артистке смерти.
Однако другие пользователи заявили, что не нужно смешивать музыку и политику. Артистка закрыла комментарии к своему высказыванию, однако публикацию не удалила.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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