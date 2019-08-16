Настоящее имя певицы Мадонна Луиза Чикконе. Родилась в американском штате Мичиган, в городе Бей-Сити. Семья будущей королевой поп-музыки, как её окрестили средства массовой информации в конце 1980-х годов, не имела отношения к миру искусства. Отец был физиком-оптиком, мать – техником рентген-аппаратуры. Мадонна выросла в многодетной семье – кроме неё есть ещё пятеро детей. Детство и юность одной из самых популярных певиц прошлого и нынешнего века прошло в строгом католическом воспитании – отец Мадонны был ярым приверженцем этой религии. В четырнадцать лет юная Луиза Чикконе выступила на вечере талантов, после которого решила окончательно связать свою жизнь с музыкальном искусством.

Закончив школу, Мадонна поступила в университет Мичигана на отделение хореографии. Долгое время будущая звезда подрабатывала на подтанцовках, на которых её никто не замечал. Судьбоносной для артистки стала встреча с Камиллой Барбон, которая владела студией звукозаписи.

В 1984 году Мадонна выпускает альбом под названием «Like a Virgin», который стал культовым в карьере певицы. Далее Мадонна выпускает альбомы, которые восторженно встречены музыкальными критиками, как например, «Ray of Light», «Music», «American Life», «Confessions on a Dance Floor», «Hard Candy». Каждое новое появление пластинки общественность всегда ждёт с большим нетерпением.

Мадонна также пробовала себя в кинематографе. Десятки кинокартин вышли на экраны с её участием, как например, «Дик Трэйси» в 1990 году или «Их собственная лига» в 1992 году. В 1996 году она получила премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Эвита».

В настоящее время Мадонна помимо певческой и актёрской карьеры известна как детская писательница, владелица фитнесс-клубов и дизайнер одежды.