Maruv изображает колдунью, решившую отомстить изменившему ей в ролике под названием Don't U Waste My Time возлюбленному. Героиня певицы печет для него пирог с ядом. После того, как парень погибает, испробовав пирог, колдунья устраивает с нечистью шабаш в лесу.До этого украинская певица продемонстрировала клипы на треки Don't U Waste My Time и Don't Stop. Сюжеты клипов основаны на украинском фольклоре и древних мистических обрядах.