29.11.2019, 15:29
Певица Maruv в новом клипе пытается отравить парня, который ей изменил
ИА «Ореанда-Новости». Певица Maruv разместила клип на YouTube на трек If You Want He, входящий в мини-альбом Hellcat Story.
Maruv изображает колдунью, решившую отомстить изменившему ей в ролике под названием Don't U Waste My Time возлюбленному. Героиня певицы печет для него пирог с ядом. После того, как парень погибает, испробовав пирог, колдунья устраивает с нечистью шабаш в лесу.
До этого украинская певица продемонстрировала клипы на треки Don't U Waste My Time и Don't Stop. Сюжеты клипов основаны на украинском фольклоре и древних мистических обрядах.
Maruv изображает колдунью, решившую отомстить изменившему ей в ролике под названием Don't U Waste My Time возлюбленному. Героиня певицы печет для него пирог с ядом. После того, как парень погибает, испробовав пирог, колдунья устраивает с нечистью шабаш в лесу.
До этого украинская певица продемонстрировала клипы на треки Don't U Waste My Time и Don't Stop. Сюжеты клипов основаны на украинском фольклоре и древних мистических обрядах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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