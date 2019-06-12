Артистка рассказала, что суд назначил ей компенсацию в 10 тысяч долларов за то, что её якобы обманным путём сняли в предвыборном ролике экс-главы государства. При этом изначально сумма иска была 20 тысяч долларов.О том, что Приходько появилась в ролике Порошенко стало известно прошлой зимой. Певица посчитала это нарушением авторского права – использование её образа.