12.06.2019, 22:28
Певица Приходько выиграла суд у Порошенко
ИА «Ореанда-Новости». Певица Анастасия Приходько рассказала, что выиграла суд у команды бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Артистка рассказала, что суд назначил ей компенсацию в 10 тысяч долларов за то, что её якобы обманным путём сняли в предвыборном ролике экс-главы государства. При этом изначально сумма иска была 20 тысяч долларов.
О том, что Приходько появилась в ролике Порошенко стало известно прошлой зимой. Певица посчитала это нарушением авторского права – использование её образа.
Артистка рассказала, что суд назначил ей компенсацию в 10 тысяч долларов за то, что её якобы обманным путём сняли в предвыборном ролике экс-главы государства. При этом изначально сумма иска была 20 тысяч долларов.
О том, что Приходько появилась в ролике Порошенко стало известно прошлой зимой. Певица посчитала это нарушением авторского права – использование её образа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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