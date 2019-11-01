Писатель Джордж Мартин сделал заявление по поводу закрытия приквела "Игры престолов"

Джордж Мартин заявил, что был опечален тем фактом, что прекратились съемки предыстории сериала "Игра престолов", которому дали название "Долгая ночь". Писателем было сказано, что ему неизвестно, что заставило канал HBO отказаться от работ над этим проектом.



По словам Мартина, фильм должен был познакомить зрителей с событиями, которые происходили задолго до того, как появилась на свет Дейнерис Бурерожденная. Главными героями этой истории должны были стать Старки и Белые ходоки.



Мартин также сказал, что Джейн Голдман - потрясающая сценаристка, и он опечален тем, что проект, к работе над которым её привлекли, не будет запущен в производство.



Мартин утверждает, что на основе его книг можно снять десятки сериалов, настолько обширен мир Вестероса и Эссоса, созданный им.

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