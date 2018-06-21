«Мы должны вырвать Бэррона Трампа из рук его матери и посадить его в клетку с педофилами. И посмотрим, встанет ли мать против гигантской дыры, за которой она замужем», - написал актёр.

Секретная служба США сообщила TheWrap, что знает о твите, но отказалась от каких-либо дополнительных комментариев. Пресс-секретарь Мелании Трамп осудил Фонда, отметив, что «твит безответственен, и Секретная служба США об этом уведомлена».





Представитель Питера Фонда сообщил, что актёр лишь хотел убедиться, что Мелания и Иванка говорят с президентом о тяжёлых обстоятельствах относительно разделения матерей и маленьких детей.





Дональд Трамп-младший встал на защиту своего младшего брата, которому 12 лет, назвав твит Фонда «больным» и попросив Sony Pictures разорвать контракт с актёром.

«Вы явно больной человек, но вместо того, чтобы атаковать 12-летнего, как хулиган и трус, почему бы вам не выбрать кого-то немного большего», - написал старший сын президента, Дональд Трамп-младший, в своём Twitter.





Фонда, который был дважды номинирован на Оскар и является сыном голливудской легенды Генри Фонда, написал этот пост в Twitter, чтобы высказать своё мнение о новой политике «нулевой терпимости» администрации Трампа для иммигрантов, прибывающих на границу США, что привело к отделению родителей от маленьких детей в лагерях для задержанных. Позже твит был удалён. Позже Фонда написал, что хочет призвать 90 миллионов людей протестовать на улицах.