18.11.2019, 08:46
По мнению дипломата из Крыма, передача Украине её кораблей является знаком для президента этой страны
ИА «Ореанда-Новости» По заявлению Юрия Гемпеля, возглавляющего комитет по вопросам народной дипломатии и межнациональных отношений крымского парламента, то, что Россия передает Украине корабли, которые были задержаны ранее за нарушение российской границы, говорит о том, что сегодня начато движение в сторону примирения между двумя странами.
Ранее представителем силовых структур Крыма было заявлено о том, что украинские суда уплыли с места стоянки в порту Керчи. Также было сказано, что эти суда сопровождают российские корабли. Украинские корабли будут переданы Украине в нейтральных водах.
По словам Гемпеля, давшего интервью РИА Новости, передача кораблей Украине - это знак Зеленскому и остальным украинским политикам. Он заявил, что РФ предприняла серьёзный шаг в сторону примирения с Украиной. По словам Гемпель, этот жест также указывает на то, что начат поиск общего понимания международной повестки.
Ранее представителем силовых структур Крыма было заявлено о том, что украинские суда уплыли с места стоянки в порту Керчи. Также было сказано, что эти суда сопровождают российские корабли. Украинские корабли будут переданы Украине в нейтральных водах.
По словам Гемпеля, давшего интервью РИА Новости, передача кораблей Украине - это знак Зеленскому и остальным украинским политикам. Он заявил, что РФ предприняла серьёзный шаг в сторону примирения с Украиной. По словам Гемпель, этот жест также указывает на то, что начат поиск общего понимания международной повестки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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