Ранее представителем силовых структур Крыма было заявлено о том, что украинские суда уплыли с места стоянки в порту Керчи. Также было сказано, что эти суда сопровождают российские корабли. Украинские корабли будут переданы Украине в нейтральных водах.По словам Гемпеля, давшего интервью РИА Новости, передача кораблей Украине - это знак Зеленскому и остальным украинским политикам. Он заявил, что РФ предприняла серьёзный шаг в сторону примирения с Украиной. По словам Гемпель, этот жест также указывает на то, что начат поиск общего понимания международной повестки.