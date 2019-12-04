Он заявляет, что в альянсе вопрос, что предпринимать в отношении РФ, так до конца и не решён. При этом он отмечает разность мнений в НАТО относительно на международной арене роли России. Недавно присоединившиеся страны центральной и восточной Европы заявляют, что организацию должна волновать российская угроза. Эти страны хотят, чтобы в случае военного противостояния с РФ альянс прибегнул к статье о коллективной обороне.В то же время, отмечает специалист, такие государства как Италия и Франция считают, что альянсу необходимо выстраивать более открытые отношения с РФ. Эти страны хотят вместе с Россией бороться с международным терроризмом.Эксперт отмечает, что внутри альянса две стороны друг к другу относятся подозрительно.