После падения в последний месяц 2014 года, рубль значительно укрепился по отношению к валютам США и ЕС. Эксперт сказал, что в 2014 году рубль рухнул из-за западных санкций и обвала цен на нефть. В статье отмечается, что сейчас снижается доходность в Европе и США, что вынуждает все больше новых инвесторов обращать внимание на рубль. Эксперт считает, что спрос на рубль сегодня весьма высок.По мнению автора статьи, рубль сегодня стал «одной из сильнейших валют развивающихся государств». Также им было замечено, что российские государственные облигации для международных инвесторов сегодня становятся надежным инвестиционным инструментом.