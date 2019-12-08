Недавно Ким Сон, представляющий КНДР в ООН, сказал, что на повестке переговоров с американцами уже не стоит вопрос ядерного разоружения. Косачёв говорит, что это заявление представителя КНДР является не самым хорошим сигналом, так как тема ядерного разоружения КНДР важна для всего мира.Он также отметил, что Пхеньяном одновременно с этим заявлением было сказано о намерении провести новые, способные повлиять на всю стратегическую ситуацию испытания военной техники.По мнению Косачева, Пхеньяном была избрана "иранская" тактика общения с ожидающими от него действий в сфере разоружения. По его словам, Пхеньян не хочет вести переговоры ради переговоров. Он отмечает, что КНДР продолжит заниматься разработками ядерного оружия, и вынуждать тем самым действовать другую сторону.