04.01.2020, 23:31
По мнению Медведчука, на Украине может в 2020 году произойти дефолт
ИА «Ореанда-Новости». Экономические итоги 2019 года были подведены Виктором Медведчуком, работающим на должности главы политсовета партии "Оппозиционноая платформа - За жизнь". Его заявление опубликовано на сайте партии.
Медведчуком заявлено об углублении в 2019 году системного кризиса экономики Украины. Им также был спрогнозирован дефолт на Украине.
По его словам, трехлетнего минимума достигло промышленное производство на Украине. Политиком также отмечено, что кризисными процессами затронута финансово-кредитная область страны. По его заявлению, максимальные потери затронули металлургию, промышленность, машиностроение и деревообработку.
Неадекватность правительства Украины Медведвчук назвал причиной этих проблем. По его словам, эти тенденции ведут к необратимой деиндустриализации украинской экономики.
Медведчуком заявлено об углублении в 2019 году системного кризиса экономики Украины. Им также был спрогнозирован дефолт на Украине.
По его словам, трехлетнего минимума достигло промышленное производство на Украине. Политиком также отмечено, что кризисными процессами затронута финансово-кредитная область страны. По его заявлению, максимальные потери затронули металлургию, промышленность, машиностроение и деревообработку.
Неадекватность правительства Украины Медведвчук назвал причиной этих проблем. По его словам, эти тенденции ведут к необратимой деиндустриализации украинской экономики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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