Экономические итоги 2019 года были подведены Виктором Медведчуком, работающим на должности главы политсовета партии "Оппозиционноая платформа - За жизнь". Его заявление опубликовано на сайте партии.По его словам, трехлетнего минимума достигло промышленное производство на Украине. Политиком также отмечено, что кризисными процессами затронута финансово-кредитная область страны.Неадекватность правительства Украины Медведвчук назвал причиной этих проблем. По его словам, эти тенденции ведут к необратимой деиндустриализации украинской экономики.