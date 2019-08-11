К такому выводу эксперты пришли, проанализировав возгорания на этой территории за последнее время.

Пожар лесного массива в Сибири – не редкость, леса горят на этой территории каждый год. Однако, за последнее время леса горят всё сильнее и чаще. Специалисты NASA озаботились этим явлением и проследили динамику возникновения и распространения пожаров. Результат оказался неутешительным – пожары в текущем году стали самыми масштабными за последние десять тысяч лет.

Всё чаще ответственными за возникновение очага возгорания становятся сами люди. Пожары, естественно, могут возникнуть вследствие жаркой погоды и сильного ветра, но человеческий фактор стал играть в последнее время всё более существенную роль. В NASA также считают, что глобальное потепление стало решающим фактором в уничтожении лесов на всей планете, в целом. Климатические условия в последнее время складываются таким образом, что жаркие страны начали страдать от аномальных морозов, а холодные, наоборот – находятся во власти жаркой погоды. Не избежала этой участи и Сибирь – средняя температура в этом регионе превышает на четыре градуса по Цельсию больше установленной нормы. Соответственно, погода в Сибири становится ежегодно всё более сухой и жаркой, что, в конечном итоге, приводит к возникновению и распространению огня.

Эксперты в космическом агентстве NASA считают, что сибирские леса в этом году горели слишком интенсивно, и пока не будет решена проблема глобального потепления, ситуация будет из года в год только ухудшаться.