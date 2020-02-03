03.02.2020, 18:57
По мнению Тимошенко, Украина «летит в пропасть»
ИА «Ореанда-Новости». По мнению лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, Украина «летит в пропасть».
Тимошенко заявила, что в их стране наблюдаются невыполнение государственного бюджета и обвал производства. Она отметила, что за январь 2020 года бюджет был не выполнен почти на 14 миллиардов гривен. В стране ухудшились финансовые показатели из-за упадка производства. Если на Украине не произойдут изменения, то в ближайшее время возрастёт угроза национальной безопасности.
По мнению Юлии Тимошенко, на Украине надо срочно собирать СНБО и решать возникшие производственные и финансовые проблемы.
Тимошенко заявила, что в их стране наблюдаются невыполнение государственного бюджета и обвал производства. Она отметила, что за январь 2020 года бюджет был не выполнен почти на 14 миллиардов гривен. В стране ухудшились финансовые показатели из-за упадка производства. Если на Украине не произойдут изменения, то в ближайшее время возрастёт угроза национальной безопасности.
По мнению Юлии Тимошенко, на Украине надо срочно собирать СНБО и решать возникшие производственные и финансовые проблемы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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