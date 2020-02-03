Тимошенко заявила, что в их стране наблюдаются невыполнение государственного бюджета и обвал производства.В стране ухудшились финансовые показатели из-за упадка производства. Если на Украине не произойдут изменения, то в ближайшее время возрастёт угроза национальной безопасности.