22.09.2019, 09:23
Победа «Гранады» над «Барселоной»: комментарии тренера
ИА «Ореанда-Новости»
В рамках пятого турнира испанской Ла лиги специалист остался приятно удивлен лидерством своей команды. Итоговый результат настолько порадовал тренера, что тот назвал победу собственной команды «невероятным событием». Тренер гордится игроками и решил непременно отпраздновать со своими воспитанниками.
«Гренада» взаправду существенно улучшила позиции в турнирной таблице: набрала десять очков и взошла на пьедестал чемпионата Испании.
Следующая игра команды Эрнесто Вальверде состоится дома. Противником станет «Вильярреал».
Источник: «Ореанда-Новости»
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