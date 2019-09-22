В рамках пятого турнира испанской Ла лиги специалист остался приятно удивлен лидерством своей команды. Итоговый результат настолько порадовал тренера, что тот назвал победу собственной команды «невероятным событием». Тренер гордится игроками и решил непременно отпраздновать со своими воспитанниками.

«Гренада» взаправду существенно улучшила позиции в турнирной таблице: набрала десять очков и взошла на пьедестал чемпионата Испании.

Следующая игра команды Эрнесто Вальверде состоится дома. Противником станет «Вильярреал».