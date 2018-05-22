22.05.2018, 16:44
Почему Китай отменил ограничение на рождение детей?
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Власти Китай намереваются окончательно отменить закон, ограничивающий количество детей в семье. Такое решение вероятно будет одобрено уже к концу этого года. Подобные меры уже предпринимались КНР и ранее. Вспомнить хотя бы 29 октября 2015 года, когда китайским семьям стало разрешено иметь до двух детей в семье. Так с чем же связано подобное решение после почти 40 летней политики по искусственному снижению демографии?
В отличие от современной России имеющий убыль населения из-за низкой рождаемости, Китай всегда испытывал диаметрально противоположные проблемы. С 1953 года по 1964 население Китая увеличилось практически на 100 миллионов человек, в связи с невероятно высоким коэффициентом детей на семью (6,2). В результате власти Китая столкнулись с серьезной проблемой перенаселения, дефицита энергетических и водных ресурсов, а также невозможность обеспечить растущее население благами образования и медицины в полной мере. Ко всему прочему накала в ситуацию добавляли популярные в том веке идеи о перенаселении Земли, в связи с чем человечество будет вынуждено переселяться на другие планеты.
После того, как в 1976 году демографы при подсчёте населения Китая насчитали более 940 000 человек, коммунистическая партия Китая приняла решение о введении закона, который будет ограничивать любвеобильность китайцев.
Новая политика властей одна «семья - один ребенок» была призвана заставить китайских граждан держать планку в одного ребенка в семье, дабы избежать демографического бума. Второго ребенка разрешалось заводить только представителям нацменьшинств и сельским жителям, при условии, что первым ребенком оказалась девочка. Подобные поблажки были сделаны с целью избежать недовольства со стороны малых народов, и нежилая навредить рисовым плантаторам, которые не смогли бы держать хозяйство без еще одного мужчины в семье.
В стране пропагандировались поздние браки и роды. Была организована система штрафов и поощрений для соблюдающих и не соблюдающих закон граждан. Практиковалась даже мера принудительной стерилизации. Результаты были более чем существенными. Теперь вместо 5,5 детей на семью приходилось 1,8 соответственно.
Однако минусы подобного решения дали о себе знать довольно быстро. Со временем Китай встретился с повальным старением своего населения. Примерно 15% населения Китая составляют люди за 60, что заметно ухудшает производительность и добавляет нагрузки на молодёжь. Возросло количество подпольных и нелегальных абортов ввиду нехватки средств.
Так же из-за желания китайцев иметь наследника мальчика, участилось количество абортов в случае установки женского пола ребенка. И даже несмотря на запрет на предоставление информации о поле ребенка в больницах, родители все равно умудрялись узнавать эту информацию, что привело к значительному перевесу населения в сторону мужчин. Еще одной интересной проблемой стал так называемый синдром «маленького императора». Ввиду того, что ребенок рос без братьев и сестер, вся родительская любовь была направлена только на него. Это не могло не сказаться на мировоззрении маленького гражданина.
Видя подобные тенденции, а также из-за снижения вероятности повторения такого же бейби бума, власти КНР стали постепенно давать послабления. В 2007 разрешение на второго ребенка позволили заводить родителям, которые сами были единственным чадом в семье. С того же года нацменьшинства Китая получили право заводить третьего ребенка в случае проживания в сельской местности, а с народов численностью менее 100 000 человек ограничения были сняты вообще. В 2013 году право на двух детей получили семьи, где хотя бы один родитель был единственным ребенком в семье.
В 2013 году китайская Национальная комиссия по здоровью и планированию семьи отчиталась о проделанном результате. В следствии политики «одного ребенка» властям Китая удалось предотвратить рождение более 400 миллионов человек. В следствии доклада проблему перенаселения посчитали решенной. Дабы избежать дальнейшего старения населения, которое по подсчётам будет составлять 38% людей за 60 к 2020 году, а также проблемы абортов и воспитания, власти Китая скорее всего откажутся от политики одного ребенка уже в этом году.
В отличие от современной России имеющий убыль населения из-за низкой рождаемости, Китай всегда испытывал диаметрально противоположные проблемы. С 1953 года по 1964 население Китая увеличилось практически на 100 миллионов человек, в связи с невероятно высоким коэффициентом детей на семью (6,2). В результате власти Китая столкнулись с серьезной проблемой перенаселения, дефицита энергетических и водных ресурсов, а также невозможность обеспечить растущее население благами образования и медицины в полной мере. Ко всему прочему накала в ситуацию добавляли популярные в том веке идеи о перенаселении Земли, в связи с чем человечество будет вынуждено переселяться на другие планеты.
После того, как в 1976 году демографы при подсчёте населения Китая насчитали более 940 000 человек, коммунистическая партия Китая приняла решение о введении закона, который будет ограничивать любвеобильность китайцев.
Новая политика властей одна «семья - один ребенок» была призвана заставить китайских граждан держать планку в одного ребенка в семье, дабы избежать демографического бума. Второго ребенка разрешалось заводить только представителям нацменьшинств и сельским жителям, при условии, что первым ребенком оказалась девочка. Подобные поблажки были сделаны с целью избежать недовольства со стороны малых народов, и нежилая навредить рисовым плантаторам, которые не смогли бы держать хозяйство без еще одного мужчины в семье.
В стране пропагандировались поздние браки и роды. Была организована система штрафов и поощрений для соблюдающих и не соблюдающих закон граждан. Практиковалась даже мера принудительной стерилизации. Результаты были более чем существенными. Теперь вместо 5,5 детей на семью приходилось 1,8 соответственно.
Однако минусы подобного решения дали о себе знать довольно быстро. Со временем Китай встретился с повальным старением своего населения. Примерно 15% населения Китая составляют люди за 60, что заметно ухудшает производительность и добавляет нагрузки на молодёжь. Возросло количество подпольных и нелегальных абортов ввиду нехватки средств.
Так же из-за желания китайцев иметь наследника мальчика, участилось количество абортов в случае установки женского пола ребенка. И даже несмотря на запрет на предоставление информации о поле ребенка в больницах, родители все равно умудрялись узнавать эту информацию, что привело к значительному перевесу населения в сторону мужчин. Еще одной интересной проблемой стал так называемый синдром «маленького императора». Ввиду того, что ребенок рос без братьев и сестер, вся родительская любовь была направлена только на него. Это не могло не сказаться на мировоззрении маленького гражданина.
Видя подобные тенденции, а также из-за снижения вероятности повторения такого же бейби бума, власти КНР стали постепенно давать послабления. В 2007 разрешение на второго ребенка позволили заводить родителям, которые сами были единственным чадом в семье. С того же года нацменьшинства Китая получили право заводить третьего ребенка в случае проживания в сельской местности, а с народов численностью менее 100 000 человек ограничения были сняты вообще. В 2013 году право на двух детей получили семьи, где хотя бы один родитель был единственным ребенком в семье.
В 2013 году китайская Национальная комиссия по здоровью и планированию семьи отчиталась о проделанном результате. В следствии политики «одного ребенка» властям Китая удалось предотвратить рождение более 400 миллионов человек. В следствии доклада проблему перенаселения посчитали решенной. Дабы избежать дальнейшего старения населения, которое по подсчётам будет составлять 38% людей за 60 к 2020 году, а также проблемы абортов и воспитания, власти Китая скорее всего откажутся от политики одного ребенка уже в этом году.
Источник: Ореанда-Новости
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