ИА «Ореанда-Новости» . Инцидент с массовым заражением посетителей казино норовирусом произошел в городе Лейк-Чарльз, штат Луизина. По сообщению местного телевизионного канала WVUE, вспышка вируса была зафиксирована в городе на прошлой неделе.

Вирус является причиной возникновения острой кишечной инфекции, кишечного и желудочного гриппа. По словам специалистов, норовирус крайне заразен, поэтому неудивительно, что в замкнутом помещении казино L'Auberge инфекция распространилась за короткий промежуток времени. В настоящее время медики оказывают помощь всем заболевшим.