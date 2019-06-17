17.06.2019, 17:13
Под Барселоной убили девочку-подростка из России
ИА «Ореанда-Новости». В населённом пункте Матаро недалеко от Барселоны нашли мёртвой 13-летнюю девочку из России, которая проживала там вместе с мамой и братом.
По данным полиции, мать несколько дней назад уехала, где сейчас находится брат – неизвестно.
Тело девочки нашёл знакомый семьи, которые приехал проверить детей. При этом эксперты исключили версию самоубийства. Местные СМИ пишут, что скорее всего речь идёт о насильственной смерти, однако официально правоохранители пока об этом не заявляли.
Комментария посольства России по этому инциденту пока нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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