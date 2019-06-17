ИА «Ореанда-Новости». В населённом пункте Матаро недалеко от Барселоны нашли мёртвой 13-летнюю девочку из России, которая проживала там вместе с мамой и братом.



По данным полиции, мать несколько дней назад уехала, где сейчас находится брат – неизвестно.



Тело девочки нашёл знакомый семьи, которые приехал проверить детей. При этом эксперты исключили версию самоубийства. Местные СМИ пишут, что скорее всего речь идёт о насильственной смерти, однако официально правоохранители пока об этом не заявляли.



Комментария посольства России по этому инциденту пока нет.