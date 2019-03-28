ИА «Ореанда-Новости». В Харьковской области произошло ЧП с военным вертолетом. Во время выполнения учебно-тренировочного полёта вертолет Ми-2 МСБ совершил аварийную посадку.



Авария произошла около 15:00. Вертолёт входит в состав местной учебной авиационной бригады Воздушных Сил Украины.

По предварительным данным, во время отработки учебного полёта, экипаж обнаружил неисправности в системе управления, после чего принял решение посадить вертолёт.

«Благодаря умелым действиям, экипаж посадил вертолет на необорудованной площадкой местности, в результате чего машина получила незначительные повреждения», — говорится в сообщении.

Оба лётчика чудом уцелели. Причины отказа техники ещё предстоит устанавливать специальной комиссии.

Напомним, что 27 марта в Казахстане потерпел крушение вертолет МИ-8, так же входящий в состав ВВС Украины.