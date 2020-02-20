ИА «Ореанда-Новости». В Полтавской области начались столкновения правоохранителей и жителей села Новые Санжары, в санаторий которого везут эвакуированных из китайского Уханя, пишет «Интерфакс».



Жители села перегородили дорогу, чтобы не пропустить колонну с автобусами, в которых едут эвакуированные. Баррикады пришлось разбирать пожарным.



Всего из Уханя были эвакуированы 45 украинцев. Их хотят поместить в санаторий в селе Новые Санжары. Санаторий возьмут под усиленную охрану, в режиме 24/7 эвакуированных будут наблюдать врачи.