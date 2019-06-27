ИА «Ореанда-Новости». Прокуратура Лос-Анджелеса сообщила, что мужчина, подозреваемый в краже статуи Мэрилин Монро - тот же человек, который в прошлом году разбил звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде, пишет РИА Новости.



Отметим, в хищении статуи подозревают 25-летнего Остина Микела Клэя. При этом он свою вину не признаёт, однако и не отрицает, что разбил звезду Трампа. За это преступление он получил три года условно.



Однако, если докажут, что он украл статую, его уже будет ждать реальный срок за вандализм.