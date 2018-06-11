ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Сумах в ночном клубе «Луна» произошёл взрыв. Его совершил 28-летний местный житель. Молодого человека внутрь не пропускала охрана, это разозлило сумчанина, и он, надев балаклаву, на лестничной площадке перед клубом бросил гранату в людей. В результате взрыва пострадали 9 человек. Всем была оказана медицинская помощь. Семеро местных жителей были доставлены в больницу: двое – в клиническую, остальные – в областную. В настоящее время жизням пострадавших ничего не угрожает. Одному из госпитализированных понадобилось оперативное вмешательство. Сейчас его состояние оценивается, как тяжелое. Молодого человека, бросившего гранату в клубе, задержали.

Местные правоохранительные органы думают о том, чтобы запретить ночному клубу работать по ночам, так как «Луна» входит в список самых криминогенных заведений в областном центре. Была проведён детальный анализ, в результате которого полиция выявила, что наибольшее количество сообщений о правонарушениях поступает именно из ночного клуба «Луна».

Мэр города Александр Лысенко заявил, что ситуация со взрывом гранаты в клубе не останется без последствий, местная власть обязательно среагирует. Он настаивает на том, что все заведения должны быть тщательно проверены, чтобы местным жителям не грозила опасность. В связи с тем, что сигналы из ночного клуба «Луна» поступали неоднократно, власти решили взять полный контроль над сложившейся ситуацией. Кроме того, Александр Лысенко поделился информацией, согласно которой к следующей сессии будет подготовлен проект о запрете торговли алкоголем – с 22.00 до 7.00.

По словам местных жителей, клуб «Луна» имеет плохую репутацию. Основная причина в том, что охранники клуба, как утверждают горожане, часто применяют физическую силу относительно посетителей. Также местные жители утверждают, что, несмотря на частые избиения гостей клуба, местные охранники, ни разу не понесли наказания.