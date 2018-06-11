11.06.2018, 23:16
Подробности взрыва в клубе в Сумах
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Сумах в ночном клубе «Луна» произошёл взрыв. Его совершил 28-летний местный житель. Молодого человека внутрь не пропускала охрана, это разозлило сумчанина, и он, надев балаклаву, на лестничной площадке перед клубом бросил гранату в людей. В результате взрыва пострадали 9 человек. Всем была оказана медицинская помощь. Семеро местных жителей были доставлены в больницу: двое – в клиническую, остальные – в областную. В настоящее время жизням пострадавших ничего не угрожает. Одному из госпитализированных понадобилось оперативное вмешательство. Сейчас его состояние оценивается, как тяжелое. Молодого человека, бросившего гранату в клубе, задержали.
Местные правоохранительные органы думают о том, чтобы запретить ночному клубу работать по ночам, так как «Луна» входит в список самых криминогенных заведений в областном центре. Была проведён детальный анализ, в результате которого полиция выявила, что наибольшее количество сообщений о правонарушениях поступает именно из ночного клуба «Луна».
Мэр города Александр Лысенко заявил, что ситуация со взрывом гранаты в клубе не останется без последствий, местная власть обязательно среагирует. Он настаивает на том, что все заведения должны быть тщательно проверены, чтобы местным жителям не грозила опасность. В связи с тем, что сигналы из ночного клуба «Луна» поступали неоднократно, власти решили взять полный контроль над сложившейся ситуацией. Кроме того, Александр Лысенко поделился информацией, согласно которой к следующей сессии будет подготовлен проект о запрете торговли алкоголем – с 22.00 до 7.00.
По словам местных жителей, клуб «Луна» имеет плохую репутацию. Основная причина в том, что охранники клуба, как утверждают горожане, часто применяют физическую силу относительно посетителей. Также местные жители утверждают, что, несмотря на частые избиения гостей клуба, местные охранники, ни разу не понесли наказания.
Местные правоохранительные органы думают о том, чтобы запретить ночному клубу работать по ночам, так как «Луна» входит в список самых криминогенных заведений в областном центре. Была проведён детальный анализ, в результате которого полиция выявила, что наибольшее количество сообщений о правонарушениях поступает именно из ночного клуба «Луна».
Мэр города Александр Лысенко заявил, что ситуация со взрывом гранаты в клубе не останется без последствий, местная власть обязательно среагирует. Он настаивает на том, что все заведения должны быть тщательно проверены, чтобы местным жителям не грозила опасность. В связи с тем, что сигналы из ночного клуба «Луна» поступали неоднократно, власти решили взять полный контроль над сложившейся ситуацией. Кроме того, Александр Лысенко поделился информацией, согласно которой к следующей сессии будет подготовлен проект о запрете торговли алкоголем – с 22.00 до 7.00.
По словам местных жителей, клуб «Луна» имеет плохую репутацию. Основная причина в том, что охранники клуба, как утверждают горожане, часто применяют физическую силу относительно посетителей. Также местные жители утверждают, что, несмотря на частые избиения гостей клуба, местные охранники, ни разу не понесли наказания.
Источник: ОРЕАНДА-НОВОСТИ
Комментарии