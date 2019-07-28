ИА «Ореанда-Новости» По словам брата пострадавшего, вейп-картридж они приобрели у уличного торговца. Сразу же после курения юноше стало плохо, у него началось удушье.





В больнице ему диагностировали поражения лёгкого и проблемы в работе сердца. Подростка ввели в состояние искусственной комы.

Как считают американские врачи, курение вейпа разрушает организм молодых людей. Как пишут СМИ, за прошедший месяц в одной из клиник проходили лечение восемь любителей вейпа. У каждого из них диагностированы серьёзные повреждения лёгких.

В департаменте здравоохранения штата заявили, что по факту инцидента будет начато расследование.