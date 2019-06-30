ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы Минсельхоза Максим Увайдов на совещании у президента России Владимира Путина, посвящённом наводнению в Иркутской области, сообщил, что, согласно предварительным подсчётам, ущерб, нанесённый сельскому хозяйству в районе бедствия, составляет около 300 миллионов рублей.

Увайдов уточнил, что в пострадавшей от паводка зоне расположены 30 крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий. Площадь полей, засеянных зерновыми в пострадавших районах, составляет 24 тысяч гектаров, из них около 6 тысяч гектаров подтоплены. Под кормовыми культурами – 5 тысяч гектаров, подтоплено около 3,5 тысяч гектаров. Потери зерна оцениваются в 767 тонн.

Замминистра сообщил, что сельхозпроизводители могут рассчитывать на компенсацию ущерба после того, как сойдёт вода и будут учтены все потери.