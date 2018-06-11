ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Киллер, который должен был покончить с журналистом Бабченко за 30 тысяч долларов, рассказал, как именно проходила секретная операция, которая изначально была подставной.

Напомним, недавно общество всколыхнула новость о том, что убит российский журналист Аркадий Бабченко, живущий на Украине. Потом оказалось, что его убийство было на самом деле «лже-убийством», а сам он жив и здоров. СБУ сообщила, что подозреваемого, который заказал убить журналиста, задержали. А сам киллер, который проводил покушение на убийство, поведал, как это было.

Заказ получил Алексей Цымбалюк, которому задержанный подозреваемый Борис Герман пообещал заплатить за работу. Случилось это в начале апреля, тогда Цымбалюк и узнал, что существует список около 30 человек личностей, которые «мешают Украине». Чуть позже он даже расширился до 60 человек. Кто такой этот Бабченко - он не знал. Вначале он получил по мессенджеру только фото, а только потом пояснение, кто этот человек.

Тогда Цымбалюк обратился в спецслужбу Украины, ответственную за национальную безопасность, и начал с ними сотрудничать.

Перед лже-убийством, с его слов, он поел супчика, потом вызвал машину такси и поехал совершать покушение. При этом он обязательно должен был попасть в квартиру журналиста, так за исполнением его работы могли следить. Но в квартире жертва уже лежала в луже крови. На пожелание Цымбалюка о добром здоровье, Бабченко попросил его не смешить.

После происходящего им двоим удалось пообщаться, сказал Алексей Цымбалюк. С его слов, Аркадий Бабченко даже поблагодарил его, за то, что остался жив.

Напомним, вся инсценировка СБУ (службы безопасности Украины) была проведена 29 мая. На следующий день правду открыли общественности.

Напомним, тогда действия СБУ и Киева осудило мировое общество, так как власти Украины распространили до этого ложную информацию, что само по себе является неоднозначным поступком. Даже некоторые политики Рады посчитали этот спектакль дешёвым и позорным для страны. А все люди, которые комментировали данное убийство, стали невольными соучастниками происходящего спектакля.



