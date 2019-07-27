ИА «Ореанда-Новости» Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске во время свадебного путешествия.

Помощница режиссёра фильма «Брестская крепость» Тамара Борбот сообщила через социальную сеть: «Погибла главная героиня фильма «Брестская крепость» Вероника Никонова, вчера, на Аляске. Переходя реку Текланика».

О гибели артистки также сообщила местная газета Fairbanks Daily News-Miner. Имя погибшей в публикации указано как Верамика Маикамава (Veramika Maikamava). По сведениям журналистов, 24-летняя девушка вместе с мужем пыталась переправиться через реку и её увлекло потоком, который стал сильным и быстрым из-за выпавших недавно обильных осадков.

Вероника Никонова родилась в Минске, там же окончила театральную школу. В возрасте 13 лет она сыграла одну из главных ролей в кинокартине Александра Котта «Брестская крепость». Несколько лет тому назад актриса перебралась в США.