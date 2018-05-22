ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Париже прошла акция протеста против государственной социальной политики с применением слезоточивого газа – полиции пришлось усмирять чересчур буйных хулиганов.

Люди с криками «Все ненавидят полицию!» прошлись по городу, сметая витрины, круша дорожные знаки. Примечательно, что одеты они были во всё чёрное. Полиция до последнего не хотела применять слезоточивый газ, но как только молодёжь начала вести себя агрессивно всё же решилась на это, а так же применила водомёты. Отмечается, что хулиганы атаковали McDonald’s, офис компании Renault и даже попытались поджечь какое-то из этих помещений.

Хулиганы провоцировали полицию, кидаясь в сотрудников посторонними предметами и мусором. Гремит гром, раздаются хлопки, громкие крики, доносятся громкие лозунги, а атмосфера пропитана всеобщим рвением исправить текущее положение дел и добиться своего. Стоит отметить, что акция объединила под своим началом совершенно разных по своим профессиям людей – врачей, учителей, диспетчеров, госслужащих, а также – студентов, пенсионеров. Организаторы протестов – несколько крупных профсоюзов, выступающие против сокращения рабочих мест и тенденции не индексировать и не повышать заработную плату сотрудникам. У многих участников акции были замечены плакаты, направленные на дискредитацию властей Франции. Акции протеста проходят не только в Париже, но и в других городах – Орлеан, Тулуз, Лион, Бордо.

Всего в Париже вышло на акцию порядка 1200 человек, а стражей правопорядка привлечено около полутора тысяч человек.