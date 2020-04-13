ИА «Ореанда-Новости». Член общественного совета при государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, что огонь в Чернобыльской зоне уже в нескольких километрах от хранилищ с радиоактивными отходами, пишут «Известия».



По словам специалиста, ситуация с пожаром можно назвать критической, так как огонь быстро захватывает новые территории.



Пожар уже подобрался к Припяти и находится в двух километрах от хранилищ с самыми радиоактивными отходами. По словам Емельяненко, ветер несёт огонь в сторону Чернобыльской АЭС.



Ранее сообщалось, что огонь охватил уже площадь размером 35 га.