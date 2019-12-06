В пятницу Владимир Зеленский разместил видео с поздравлениями по случаю Дня вооруженных сил Украины, в котором дал обещание вернуть территории и людей. Он заявил, что Крым, Донбасс, Луганск - это Украина.Наталья Поклонская заявила, что украинскими властями отношение к Крыму проявлялось в последние годы в виде энергетических, транспортных, продовольственных, водных блокад. Поклонской было сказано также о том, что оспаривание результатов крымского референдумами обречено на провал, поскольку претензии, касающиеся законности его проведения, "смехотворны и формальны".