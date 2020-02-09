По мнению парламентария, в связи с отношением к сложившейся ситуации все соседние государства в ближайшем будущем начнут избегать Украину как в случае с пиратами из Сомали. Она заявила, что, до того, как на Украине сменилась власть, в стране не было проблем с использованием других языков. В частности, в столице Украины повсюду разговаривали на русском языке, а в Закарпатье - на венгерском.Российский парламентарий сетует, что сейчас положение дел изменилось. Депутат с иронией отмечает, что скоро на Украине будут проверять кошек в связи с тем, что они мяукают не на "державной мове".