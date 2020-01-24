В Telegram Поклонская написала о необходимости отдельного решения ООН по определению списка исторических негодяев, которым нельзя будет давать оправданий. Российский законодатель заявила, что в данном вопросе не должно быть полутеней.Она заявляет что теми, кто перестанут получать немое одобрение из-за границы, сразу же будут прикрыты все эти кружки доморощенных "гитлеров".Высказывание Поклонской было приурочено к 27 января - Международному дню памяти о холокосте.