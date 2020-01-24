ИА «Ореанда-Новости». Натальей Поклонской, входящей в нынешний состав Госдумы России, предложено ООН создать список "исторических негодяев", которых будет запрещено оправдывать. 

В Telegram Поклонская написала о необходимости отдельного решения ООН по определению списка исторических негодяев, которым нельзя будет давать оправданий. Российский законодатель заявила, что в данном вопросе не должно быть полутеней.

По ее словам, начинающие заигрывать с нацистами получат осуждение и международную изоляцию. Она говорит, что это могут быть как отдельные бизнесмены, "финансирующие эту чуму", так и компании и государства. 

Она заявляет что теми, кто перестанут получать немое одобрение из-за границы, сразу же будут прикрыты все эти кружки доморощенных "гитлеров". 

Высказывание Поклонской было приурочено к 27 января - Международному дню памяти о холокосте.