24.01.2020, 11:48
Поклонская обратилась к ООН с предложением составить "список исторических негодяев"
ИА «Ореанда-Новости». Натальей Поклонской, входящей в нынешний состав Госдумы России, предложено ООН создать список "исторических негодяев", которых будет запрещено оправдывать.
В Telegram Поклонская написала о необходимости отдельного решения ООН по определению списка исторических негодяев, которым нельзя будет давать оправданий. Российский законодатель заявила, что в данном вопросе не должно быть полутеней.
По ее словам, начинающие заигрывать с нацистами получат осуждение и международную изоляцию. Она говорит, что это могут быть как отдельные бизнесмены, "финансирующие эту чуму", так и компании и государства.
Она заявляет что теми, кто перестанут получать немое одобрение из-за границы, сразу же будут прикрыты все эти кружки доморощенных "гитлеров".
Высказывание Поклонской было приурочено к 27 января - Международному дню памяти о холокосте.
В Telegram Поклонская написала о необходимости отдельного решения ООН по определению списка исторических негодяев, которым нельзя будет давать оправданий. Российский законодатель заявила, что в данном вопросе не должно быть полутеней.
По ее словам, начинающие заигрывать с нацистами получат осуждение и международную изоляцию. Она говорит, что это могут быть как отдельные бизнесмены, "финансирующие эту чуму", так и компании и государства.
Она заявляет что теми, кто перестанут получать немое одобрение из-за границы, сразу же будут прикрыты все эти кружки доморощенных "гитлеров".
Высказывание Поклонской было приурочено к 27 января - Международному дню памяти о холокосте.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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