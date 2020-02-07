ИА «Ореанда-Новости». Поклонская заявила, что Украина виновата в уничтожении озера на границе с Крымом.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обвинила Украину в уничтожении уникального озера Сиваш. По её словам, перекрытие Киевом подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу может привести уничтожению залива.

Поклонская рассказала, что Северо-крымский канал был перекрыт в 2014 году. Из-за этого проливы, которые соединяют Сиваш и Азовское море пересыхают. Солевой режим стал неблагоприятным, поэтому увеличилось количество растительности, что приводит к уменьшению рыб.

Украина давно могла перейти к конструктивному диалогу с Россией. Киеву пора набраться смелости и перестать заниматься «любой другой ерундой», подытожила Поклонская.