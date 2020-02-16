В субботу украинским лидером на Мюнхенской конференции по безопасности было сказано о том, что он желает провести в октябре нынешнего года местные выборы на всей территории страны. Также он заявил, что ему желается, чтобы выборы состоялись и в Крыму.Также российский парламентарий призвала Зеленского перестать поднимать вопрос о принадлежности Крыма. По её словам, Крым - это Россия.