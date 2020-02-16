16.02.2020, 10:15
Поклонская порекомендовала президенту Украины не засматриваться на Крым
ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы Наталья Поклонская порекомендовала украинскому президенту Владимиру Зеленскому не засматриваться на Крымский полуостров, а заняться проведением референдума и поинтересоваться у жителей Украины "как жить дальше" государству.
В субботу украинским лидером на Мюнхенской конференции по безопасности было сказано о том, что он желает провести в октябре нынешнего года местные выборы на всей территории страны. Также он заявил, что ему желается, чтобы выборы состоялись и в Крыму.
Законодатель заявила РИА Новости, что Зеленскому нужно спросить у украинцев, хотят ли они того, чтобы на Донбассе продолжалась гражданская война, или желают мира и хороших отношений с Крымом. Также российский парламентарий призвала Зеленского перестать поднимать вопрос о принадлежности Крыма. По её словам, Крым - это Россия.
В субботу украинским лидером на Мюнхенской конференции по безопасности было сказано о том, что он желает провести в октябре нынешнего года местные выборы на всей территории страны. Также он заявил, что ему желается, чтобы выборы состоялись и в Крыму.
Законодатель заявила РИА Новости, что Зеленскому нужно спросить у украинцев, хотят ли они того, чтобы на Донбассе продолжалась гражданская война, или желают мира и хороших отношений с Крымом. Также российский парламентарий призвала Зеленского перестать поднимать вопрос о принадлежности Крыма. По её словам, Крым - это Россия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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