ИА «Ореанда-Новости». Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш рассказал о российско-китайском объединении.

Кирилл Коктыш в беседе с RT заявил, что объединение рынков России с Китаем может стать следующим кошмаром для Европы.

Политолог отметил, что увеличение совместного сотрудничества стран может принести государствам Европы массу проблем. Тем более, если Китай возьмёт на себя роль технологического «донора». Тогда Пекин станет достойным конкурентом, который сможет вытеснить значительную часть европейской продукции.

Коктыш также оценил нынешнюю экономическую модель. По его словам, она постепенно устаревает. О том, как сложится следующая схема, будут договариваться лидеры США, России, Китая и Индии. Европа, подверженная внутренним противоречиям, останется в стороне.

Таким образом политолог ответил на доклад Центра исследований безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха, в котором прогнозируется укрепление сотрудничества Китая и России.