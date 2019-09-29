ИА «Ореанда-Новости» Возле штаба Народно-освободительной армии Китая толпа протестующих заблокировала основную дорогу и закидывала камнями правительственные учреждения.





Напомним, что акция протеста против лидеров Коммунистической партии в Гонконге продолжает разрастаться.





Полиция решила принять такие меры в связи с тем, что акция затянулась на три месяца и потребовались решительные меры. Протестующие, одетые в черно-белую одежду, были вынуждены защищаться зонтами от слезоточивого газа и сильного напора воды. Однако даже после столь сильных контрмер в сотрудников правопорядка продолжали кидаться кирпичами.