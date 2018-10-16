ИА «Ореанда-Новости». Правоохранительные службы Федеративной Республики Германия не исключают террористическую подоплёку действий мужчины, который захватил заложницу на вокзале в Кёльне в понедельник, 15 октября.



Об этом сообщила представитель полиции на пресс-конференции. Встреча с представителями средств массовой информации транслировалась германским телевидением. Она подчеркнула, что сотрудники правоохранительных органов ведут расследование по всем направлениям.



Об этом сообщила представитель полиции на пресс-конференции. Встреча с представителями средств массовой информации транслировалась германским телевидением. Она подчеркнула, что сотрудники правоохранительных органов ведут расследование по всем направлениям.

Подозреваемым было сделано заявление о том, что он является членом группировки “Исламское государство” (организация запрещена на территории Российской Федерации), и требовал доставить его в Сирийскую Арабскую Республику. Прежде чем захватить заложницу, он зажег в одном из местных бистро коктейль Молотова. В результате этого пострадала несовершеннолетняя девочка.





В аптеке, которая расположена в здании вокзала, где подозреваемый удерживал заложницу, сотрудники полиции нашли газовые баллончики, которые были скреплены скотчем, а также зажигательная смесь. Прокуратурой Кёльна было возбуждено дело по подозрению в попытке убийства.



Сотрудниками правоохранительных органов также было отмечено, что в аптеке они обнаружили паспорт на имя 55-летнего гражданина Сирийской Арабской Республики. Как сообщили стражи порядка, удостоверение личности свидетельствует о том, что владелец паспорта имел право находиться на территории Федеративной Республики Германия до середины 2021 года. Полиция Кёльна заявила, что “с высокой долей вероятности" можно предполагать о том, что документ принадлежит подозреваемому.





Также сотрудники правоохранительных служб указали на то, что данная информация ещё не является подтверждённой, так как личность мужчины ещё предстоит выяснить. Стражи порядка отметили, что владелец паспорта известен полиции по различным правонарушениям, включая кражу и распространение наркотических веществ.





Ранее правоохранительные органы сообщали о том, что мужчина захватил в заложники женщину в аптеке на центральном вокзале Кёльна. Стражи порядка оцепили вокзал и площадь перед ним. Также было приостановлено движение поездов. Стражи порядка обезвредили злоумышленника. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение.









