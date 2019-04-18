ИА «Ореанда-Новости» Следователи парижской полиции предполагают, что причиной возгорания в соборе Парижской Богоматери стало короткое замыкание.

Известно, что по делу о пожаре полицейские допрашивают сотрудников собора и специалистов, которые занимались его реновацией. Прокуратура ведёт следствие по делу о неумышленном причинении ущерба при возгорании. Прокурор республики заявил, что поджога не было, основная версия расследования – случайный характер возгорания.

Ранее французские средства массовой информации неоднократно указывали на то, что ставшее трагическим возгорание могло быть так или иначе связанным с проведением реставрационных работ в соборе.