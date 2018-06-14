ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В префектуре Нара, Япония, полиция заявила о начале расследования по факту ранения оленя. Утром 13 июня участник экскурсии по парку Кусагоночо заметил оленя, из шеи которого торчал тонкий белый предмет. Неравнодушный японец обратился в полицию.

Стада оленей в парке в древней столицы, - Нара была главным городом Японии с 710 по 784 годы, - считаются священными и охраняются как природные сокровища. Считается, что по приглашению храма Касуга Тайша бог грома и мечей Такэмикадзуки прибыл для охраны новой столицы верхом на олене. И животные, живущие в парке префектуры и вокруг местных храмов - потомки того божественного оленя. Для них повсюду продаются лакомства, и туристы охотно кормят животных

«Такое событие совершенная неожиданность», - приводит слова Йошитаки Ашимуры, главы Фонда защиты оленей в Наре сайт японской газеты Асахи Симбун.

Приняв сигнал от экскурсанта, Сотрудники Фонда защиты оленей в Наре отправились в парк и обнаружили раненую лань возле храма Касуга Тайша. Животное поймали и отправили на осмотр. По словам представителя Фонда, травма, которую получила четырехлетняя самка оленя, незначительна.

Осмотр показал, что животное ранено странным коническим предметом, длиной около 15 сантиметров, который оказался бумагой, намотанной на карандаш. Самодельное оружие пронзило середину левой стороны шеи оленя примерно на 1-2 сантиметров в глубину.

Предполагается, что полиция префектуры Нары расследует дело по подозрению в нарушении Закона о защите культурных ценностей.