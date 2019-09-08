ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба управления МВД по Республике Тува сообщила, что сотрудники полиции расследуют обстоятельства предполагаемого обстрела автобуса с журналистами, которые направлялись на освещение выборов в Верховный хурал – региональный законодательный орган.

Об инциденте ранее сообщил депутат Государственной думы Сергей Натаров. На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что на границе Красноярского края и Тувы неизвестные лица обстреляли автобус, в котором находись журналисты и наблюдатели. В местных средствах массовой информации появились данные о том, что конные злоумышленники в масках прострелили колёса. Пострадавших нет.

«Группа, которая туда выехала, ещё не вернулась. Будут искать гильзы», – сказали в республиканском управлении МВД, добавив, что при осмотре автобуса ночью пулевые отверстия не были обнаружены.