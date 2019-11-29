ИА «Ореанда-Новости». Скотланд-Ярд распространил заявление в связи с инцидентом, произошедшем на лондонском мосту, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что полицейские пока не знают всех подробностей случившегося, однако полиция относится к инциденту, как к теракту.



Полицейские также подтвердили, что они застрелили одного человека. Правоохранители пообещали сообщить подробности инцидента как можно скорее.