29.11.2019, 19:14
Полиция рассматривает версию теракта при инциденте на Лондонском мосту
ИА «Ореанда-Новости». Скотланд-Ярд распространил заявление в связи с инцидентом, произошедшем на лондонском мосту, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что полицейские пока не знают всех подробностей случившегося, однако полиция относится к инциденту, как к теракту.
Полицейские также подтвердили, что они застрелили одного человека. Правоохранители пообещали сообщить подробности инцидента как можно скорее.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии