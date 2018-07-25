В штаб-квартире полиции, по официальным данным, было зафиксировано 867 случаев умышленного изменения отпечатков пальцев. Еще в 2002 году были зафиксированы три подобных случая. К 2010 году число подозреваемых, которые воздействовали на свои биометрические данные, составило уже 72 человека. С того времени полиция постоянно ловит преступников, которые стараются скрыть свои идентификационные признаки.



Как сообщает Дэвид Прокопио, представитель полиции штата, С 2010 года было произведено 795 арестов, связанных с преступлениями данного типа.

Согласно статистическим данным, предоставленным ФБР, именно штат Массачусетс является эпицентром изменения отпечатков пальцев. Аналогичные показатели у коллег из других штатов почти в два раза меньше, чем здесь.

По словам экспертов, умышленное изменение отпечатков пальцев происходит путем применения различных видов кислот, срезания кожи с подушечек пальцев, поджога кожи рук. Самым распространенным методом является механическое повреждение кожи на подушечках пальцев с целью получения шрамов. Также врачи предоставляют нелегальные услуги по хирургическому изменению отпечатков пальцев. Такие операции проводятся специальными лазерами, которые выжигают кожу рук, либо путем пересадки кожи с какой-либо части тела, чаще всего с пальцев ног, на подушечки пальцев. В штате Массачусетс были арестованы двое врачей в 2014 году, которые предоставляли данные услуги.

Ученые утверждают, что любые воздействия на отпечатки пальцев не могут дать плодотворных результатов, так как в конечном итоге рисунок на подушечках проявляется вновь.

Как стало известно, сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в деле о наркотиках и подделке документов. У задержанного были изменены отпечатки пальцев, которые изначально, по сообщению одного из сотрудников правоохранительных органов Салема Джеймса Бедарда, не были идентифицированы. Арестованный представился Пересом Ортисом, жителем Пуэрто-Рико. Позже полиция официально опровергла данную информацию. Автоматизированная система идентификации личности, использованная в ходе расследования, смогла вычислить подозреваемого по отпечаткам пальцев, несмотря на множественные шрамы, покрывавшие кожу.