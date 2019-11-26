26.11.2019, 19:10
Полиция в Сербии нашла лабораторию c четырьмя тоннами конопли
ИА «Ореанда-Новости». Сербская полиция обнаружила около Белграда подпольную плантацию и лабораторию по производству марихуаны, пишет РИА Новости.
В лаборатории полицейские нашли четыре тонны конопли, в частности, 649,4 килограммов готового наркотика и 65,5 тысячи стеблей растения.
Полицейские задержали главу сельхозпредприятия, на территории которого была плантация, а также восемь сотрудников компании, которых подозревают в производстве наркотиков. При обысках у подозреваемых были обнаружены поддельные документы, револьвер и пистолет.
В лаборатории полицейские нашли четыре тонны конопли, в частности, 649,4 килограммов готового наркотика и 65,5 тысячи стеблей растения.
Полицейские задержали главу сельхозпредприятия, на территории которого была плантация, а также восемь сотрудников компании, которых подозревают в производстве наркотиков. При обысках у подозреваемых были обнаружены поддельные документы, револьвер и пистолет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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