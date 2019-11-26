В лаборатории полицейские нашли четыре тонны конопли, в частности, 649,4 килограммов готового наркотика и 65,5 тысячи стеблей растения.Полицейские задержали главу сельхозпредприятия, на территории которого была плантация, а также восемь сотрудников компании, которых подозревают в производстве наркотиков. При обысках у подозреваемых были обнаружены поддельные документы, револьвер и пистолет.