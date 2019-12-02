Украинскими полицейскими были задержаны два мужчины.. Сейчас следствие разыскивает заказчиков убийства.Инцидент произошёл вчера, 1 декабря, в Киеве на пересечении улиц Тарасовской и Льва Толстого. В результате обстрела автомобиля пострадал 3-летний сын киевского депутата. Ребёнок умер в машине скорой помощи.