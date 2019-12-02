02.12.2019, 17:18
Полиция задержала подозреваемых в убийстве сына киевского депутата
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 2 декабря, украинская полиция задержала подозреваемых в убийстве сына депутата Вячеслава Соболева, сообщает издательство «ТАСС».
Украинскими полицейскими были задержаны два мужчины. По словам замминистра МВД Украины Антона Геращенко убийство было заказным из-за личной неприязни к депутату Вячеславу Соболеву. Сейчас следствие разыскивает заказчиков убийства.
Инцидент произошёл вчера, 1 декабря, в Киеве на пересечении улиц Тарасовской и Льва Толстого. В результате обстрела автомобиля пострадал 3-летний сын киевского депутата. Ребёнок умер в машине скорой помощи.
Украинскими полицейскими были задержаны два мужчины. По словам замминистра МВД Украины Антона Геращенко убийство было заказным из-за личной неприязни к депутату Вячеславу Соболеву. Сейчас следствие разыскивает заказчиков убийства.
Инцидент произошёл вчера, 1 декабря, в Киеве на пересечении улиц Тарасовской и Льва Толстого. В результате обстрела автомобиля пострадал 3-летний сын киевского депутата. Ребёнок умер в машине скорой помощи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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