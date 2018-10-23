23.10.2018, 18:40
Польша предложила немцам альтернативу "Северному потоку-2"
ИА «Ореанда-Новости». Глава Республики Польша Анджей Дуда во время визита в столицу Федеративной Республики Германия призвал отказаться от строительства газопровода “Северный поток-2”.
Об этом сообщают немецкие средства массовой информации.
Польским президентом было сделано заявление о том, что появление второго газопровода, который будет проходить по дну Балтийского моря, станет причиной нарушения “энергетического баланса” и обеспечит доминирующее положение одному поставщику. По его словам “Северный поток-2” может затруднить энергоснабжение некоторых восточноевропейских государств.
Об этом сообщают немецкие средства массовой информации.
Польским президентом было сделано заявление о том, что появление второго газопровода, который будет проходить по дну Балтийского моря, станет причиной нарушения “энергетического баланса” и обеспечит доминирующее положение одному поставщику. По его словам “Северный поток-2” может затруднить энергоснабжение некоторых восточноевропейских государств.
Анджей Дуда подчеркнул, что польская сторона удивлена тем, что Европейская комиссия не выступила “с однозначно негативной оценкой” проекта “Северный поток – 2”. Он указал на то, что европейские государства в качестве альтернативы российскому газу могли бы просто закупать больше сжиженного природного газа у Соединённых Штатов Америки.
По словам главы Республики Польша создание газопровода “Северный поток-2” представляет опасность для Украины и Словакии. Он подчеркнул, что польская сторона также могла находиться под энергетической угрозой, если бы не её “предупреждающие действия”. Анджей Дуда отметил, что позиции Польши, Украины и Словакии в вопросе строительства данного газопровода едины.
В текущем месяце власти Российской Федерации сообщили, что допускают возможность в дальнейшем и строительство нового газопровода “Северный поток-3”. Отмечается, что новый поток будет запущен, если спрос на российский газ в европейских странах вырастет.
Согласно плану, “Северный поток-2” должен быть запущен в конце будущего года. Трубопровод сможет передавать более пятидесяти миллиардов кубов газа в год. Стоимость проекта составляет десять миллиардов евро. Противником проекта являются американские власти, которые активно выступают против строительства газопровода. Правительство Соединённых Штатов неоднократно выступало с угрозами ввести санкции против проекта, включая его европейских участников. Властями российского государства на ответ угроз американской стороны было сделано заявление о том, что проект будет в любом случае закончен, несмотря на возможные ограничительные меры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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