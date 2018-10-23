ИА «Ореанда-Новости». Глава Республики Польша Анджей Дуда во время визита в столицу Федеративной Республики Германия призвал отказаться от строительства газопровода “Северный поток-2”.



Об этом сообщают немецкие средства массовой информации.



Польским президентом было сделано заявление о том, что появление второго газопровода, который будет проходить по дну Балтийского моря, станет причиной нарушения “энергетического баланса” и обеспечит доминирующее положение одному поставщику. По его словам “Северный поток-2” может затруднить энергоснабжение некоторых восточноевропейских государств.



Об этом сообщают немецкие средства массовой информации.

Анджей Дуда подчеркнул, что польская сторона удивлена тем, что Европейская комиссия не выступила “с однозначно негативной оценкой” проекта “Северный поток – 2”. Он указал на то, что европейские государства в качестве альтернативы российскому газу могли бы просто закупать больше сжиженного природного газа у Соединённых Штатов Америки.





По словам главы Республики Польша создание газопровода “Северный поток-2” представляет опасность для Украины и Словакии. Он подчеркнул, что польская сторона также могла находиться под энергетической угрозой, если бы не её “предупреждающие действия”. Анджей Дуда отметил, что позиции Польши, Украины и Словакии в вопросе строительства данного газопровода едины.





В текущем месяце власти Российской Федерации сообщили, что допускают возможность в дальнейшем и строительство нового газопровода “Северный поток-3”. Отмечается, что новый поток будет запущен, если спрос на российский газ в европейских странах вырастет.





Согласно плану, “Северный поток-2” должен быть запущен в конце будущего года. Трубопровод сможет передавать более пятидесяти миллиардов кубов газа в год. Стоимость проекта составляет десять миллиардов евро. Противником проекта являются американские власти, которые активно выступают против строительства газопровода. Правительство Соединённых Штатов неоднократно выступало с угрозами ввести санкции против проекта, включая его европейских участников. Властями российского государства на ответ угроз американской стороны было сделано заявление о том, что проект будет в любом случае закончен, несмотря на возможные ограничительные меры.











