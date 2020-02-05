05.02.2020, 15:13
Польша приобрела у США самолёты F-35 без оружия
ИА «Ореанда-Новости». В публикации газеты Rzeczpospolita заявлено, что Польшей были приобретены у США истребители F-35 без оружия. Отмечается, что контракт на 4,6 миллиарда долларов не предусматривал приобретение вооружения.
По словам автора публикации Збигнева Лентовича, в контракте прописаны техническая поддержка самолётов до 2030 года, обучение пилотов из Польши, поставку 8 тренажёров, создание учебной базы. Журналист отмечает, что Варшаве придётся вооружение покупать отдельно.
В то же время он подчёркивает, что в польском Министерстве обороны приобретение F-35 считают хорошей инвестицией. Самолёты будут поставляться в Польшу в 2024-2030 годах.
По словам автора публикации Збигнева Лентовича, в контракте прописаны техническая поддержка самолётов до 2030 года, обучение пилотов из Польши, поставку 8 тренажёров, создание учебной базы. Журналист отмечает, что Варшаве придётся вооружение покупать отдельно.
В то же время он подчёркивает, что в польском Министерстве обороны приобретение F-35 считают хорошей инвестицией. Самолёты будут поставляться в Польшу в 2024-2030 годах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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