По словам автора публикации Збигнева Лентовича, в контракте прописаны техническая поддержка самолётов до 2030 года, обучение пилотов из Польши, поставку 8 тренажёров, создание учебной базы. Журналист отмечает, что Варшаве придётся вооружение покупать отдельно.В то же время он подчёркивает, что в польском Министерстве обороны приобретение F-35 считают хорошей инвестицией. Самолёты будут поставляться в Польшу в 2024-2030 годах.