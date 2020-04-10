10 апреля 2010 года самолёт Ту-154М, на борту которого находились девяносто шесть человек, в том числе и польский президент Лех Качиньский, потерпел крушение, когда пытался сесть в аэропорту "Смоленск-Северный". Все, кто находились на борту воздушного судна, погибли.Самолёт должен было доставить в Россию польскую делегацию, которая собиралась посетить траурные мероприятия в Катыни.В сообщении польского МИД заявлено, что РФ была передана нота, которая призывает Россию немедленно передать Польше собственность республики - обломки самолёта Ту-154М.