10.04.2020, 12:47
Польские власти передали РФ ноту с призывом вернуть обломки Ту-154
ИА «Ореанда-Новости». МИДом Польши была передана в российское посольство нота, в которой содержится призыв вернуть обломки самолёта Ту-154М, сообщает РИА Новости.
10 апреля 2010 года самолёт Ту-154М, на борту которого находились девяносто шесть человек, в том числе и польский президент Лех Качиньский, потерпел крушение, когда пытался сесть в аэропорту "Смоленск-Северный". Все, кто находились на борту воздушного судна, погибли.
Самолёт должен было доставить в Россию польскую делегацию, которая собиралась посетить траурные мероприятия в Катыни.
В сообщении польского МИД заявлено, что РФ была передана нота, которая призывает Россию немедленно передать Польше собственность республики - обломки самолёта Ту-154М.
10 апреля 2010 года самолёт Ту-154М, на борту которого находились девяносто шесть человек, в том числе и польский президент Лех Качиньский, потерпел крушение, когда пытался сесть в аэропорту "Смоленск-Северный". Все, кто находились на борту воздушного судна, погибли.
Самолёт должен было доставить в Россию польскую делегацию, которая собиралась посетить траурные мероприятия в Катыни.
В сообщении польского МИД заявлено, что РФ была передана нота, которая призывает Россию немедленно передать Польше собственность республики - обломки самолёта Ту-154М.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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