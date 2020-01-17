17.01.2020, 13:31
Польский МИД утверждает, что армия СССР не принесла свободы
ИА «Ореанда-Новости». В день 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков польским МИД было заявлено, что Польша выражают уважение красноармейцам, которые пролили кровь, борясь с нацистами. При этом было подчеркнуто, что освободившая Варшаву от оккупации Красная армия "не принесла жителям страны свободы".
В публикации МИД Польши, размещённой в Twitter, сказано, что Польша уважает кровь, которая было пролита в борьбе с нацизмом. Однако в сообщении также говорится, что сталинский режим привёл к грабежам и террору.
Также заявлено, что Красной армией была освобождена от фашистской оккупации Варшава, но она жителям Польши не дала свободы.
В публикации МИД Польши, размещённой в Twitter, сказано, что Польша уважает кровь, которая было пролита в борьбе с нацизмом. Однако в сообщении также говорится, что сталинский режим привёл к грабежам и террору.
Также заявлено, что Красной армией была освобождена от фашистской оккупации Варшава, но она жителям Польши не дала свободы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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